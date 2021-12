De gauche à droite, Manuel Peris, CEO et Inside Director de DAS Audio, Javier Navarro, CEO et head of engineering DAS Audio, Thibaud Mezard, directeur commercial Audiopole, Yan Péhé, chef produit CSI audiovisuel, Laurent Delenclos, directeur technique CSI audiovisuel, Cédric Mercier, chef produit CSI audiovisuel, Thomas Gueune, chef produit et Joel Damanio, Business Développer EMEA DAS Audio.

Le stock, garant de la fluidité des livraisons

A l’exception des modules de puissance, l’ensemble des composants des produits de la marque est fabriqué sur place à partir d’un stock de matières premières brutes d’une valeur estimée par DAS entre 6 et 8 millions d’euros. Mécanique, menuiserie, électronique, logiciels… Tout est conçu à Valence et stocké sur place dans l’attente de l’assemblage et de l’expédition.

Environ 200 personnes œuvrent en régime de croisière à la fabrication, et les plannings des chaînes sont fixés en fonction des besoins statistiques récurrents déterminés au fil des années. La plupart des produits alimentent un stock tampon précédant l’expédition. Certaines références très spécifiques sont en revanche réalisées à la demande.