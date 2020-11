d&b 44S, ENCEINTE PASSIVE RACKABLE

Toute première enceinte rackable de d&b, la 44S offre une large gamme d’options de montage, en rack ou non. Ce point source compact s’utilise dans des applications en champ proche. Le guide d’onde et le déflecteur créent une dispersion horizontale très douce jusqu’aux basses fréquences, tout en étant étroitement focalisée verticalement (90 x 30°). La conception asymétrique de l’armoire et le boîtier arrière en option permettent des ajustements de +/-20° par incréments de 5°, s’adaptant aux hauteurs d’écoute. L’enceinte passive abrite deux haut-parleurs de 4,5’’ et deux tweeters à dôme de 1,25’’, assurant une réponse en fréquence de 90 Hz à 17 kHz. ■