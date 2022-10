ArrayCalc V10.26 effectue ses calculs de SPL à des vitesses jusqu’à plusieurs milliers de fois plus rapides que la version 10.24. Ont également été ajoutées notamment la prise en charge des derniers produits du catalogue d&b tels que l’amplificateur 5D, l’XSL-SUB, et l’XSLi-SUB, ainsi que l’option de montage Pullback pour les enceintes KSL et XSL. ■