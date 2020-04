d&b Audiotechnik annonce des sessions de formation en ligne gratuites

La société allemande d&b Audiotechnik a annoncé une série formations gratuites sur Zoom et Instagram. Les webinaires quotidiens, ainsi que des sessions hebdomadaires en direct sur Instagram, fournissent un contenu interactif et informatif gratuit produit par des DJ, des ingénieurs du son, des techniciens, des experts de l’industrie, ainsi que des spécialistes des produits d&b.

Les sessions couvriront une variété de sujets à travers les gammes de produits d&b – y compris le Soundscape et les SL-Series. Des sessions seront proposées plusieurs fois par jour en anglais, français, mandarin et espagnol et seront mis à jour quotidiennement. Pour plus d’informations et pour vous inscrire aux sessions, rendez-vous sur : https://www.dbaudio.com/global/en/education/education-calendar/

Les lives Instagram ont lieu chaque semaine. Pour être averti, abonnez-vous au compte @dbaudiotechnik_gmbh