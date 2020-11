d&b AUDIOTECHNIK ET AUTOGRAPH LANCENT d&b FANBLOCK

Comment rendre l’atmosphère d’un match dans un stade vide ? L’application d&b Fanblock utilise les fonctions matricielles du moteur du DS100 développé pour son système immersif Soundscape, tirant parti de la gestion du signal basée sur les objets sonores, ce qui permet aux sons de se déplacer dynamiquement dans le stade en temps réel et d’ajouter des détails supplémentaires en réponse aux actions sur le terrain. L’ingénieur du son peut ainsi faire croître les réactions des spectateurs (chants, clameurs, etc.) pour occuper l’espace sonore du stade. La technologie s’adresse aux joueurs, mais aussi aux téléspectateurs quand les matchs sont diffusés en direct. Le contenu audio se compose de boucles et d’une large bibliothèque de sons. Le pack de conception sonore personnalisé propose des chants spécifiques au club, rendus possibles par le partenaire de contenus d’Autograph, FanChants. ■