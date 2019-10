d&b audiotechnik nomme Alain Richer au poste de directeur général pour la France

Communiqué de presse d&b audiotechnik

d&b audiotechnik a annoncé aujourd’hui la nomination d’Alain Richer au poste de Directeur Général en France, succédant à Didier ‘Lulu’ Lubin qui a pris sa retraite en Septembre après avoir fondé d&b France en 2000. Dans son nouveau rôle, Alain Richer sera responsable de toutes les opérations quotidiennes à travers le pays et reportera à Phill Coe, Directeur, EMEA.

Cadre expérimenté dans les Ventes et le Marketing issu des marchés professionnel et grand public, Alain Richer a rejoint d&b de Sennheiser, où il occupait le poste de Directeur du Trade Marketing Européen. Commentant sa nomination, Alain Richer a déclaré : « Tout au long de ma carrière dans le secteur de l’audio professionnel, j’ai toujours eu un profond respect pour l’engagement de d&b en matière de qualité et de technologie acoustique de pointe. J’ai hâte de faire partie de l’équipe qui permettra le développement de la prochaine phase de croissance en France. »

d&b a poursuivi ses investissements sur le marché français en élargissant son programme d’éducation et sa structure locale, tout en continuant à renforcer son réseau de partenaires afin de mieux servir le marché.

« Au cours des quatre dernières années, notre part de marché en France a plus que doublé, » a ajouté M. Coe. « Alors que nous entrons dans la prochaine phase de notre développement, avec une solide équipe locale désormais dirigée par Alain, nous sommes bien positionnés pour poursuivre notre croissance. »

Amnon Harmon, PDG de d&b, a déclaré : « La France est un marché stratégique pour d&b et fait partie intégrante de nos plans de croissance internationale. Je suis convaincu que les connaissances d’Alain de l’audio professionnel et du marché local le rendent parfaitement qualifié pour ce rôle. »



A propos de d&b audiotechnik. d&b fournit des solutions audio professionnelles pour transférer les passions avec précision grâce à une reproduction de la parole et de la musique de haute qualité. d&b est internationalement reconnue comme une société leader dans le domaine des systèmes de sonorisation pour les applications fixes et mobiles, avec une réputation de qualité de fabrication, de qualité de service, de principe d’intégration de systèmes et de développement technologique innovant. Fondé en Allemagne en 1981, le siège de d&b est situé à Backnang, près de Stuttgart, où se déroulent la recherche, le développement et la production. Avec ses succursales dans le monde entier, l’équipe de d&b compte plus de 500 collaborateurs. www.dbaudio.com ■