d&b AUDIOTECHNIK SÉRIE-A

La Série-A est un système issu du concept « Augmented Array », comprenant les enceintes AL60 et AL90 (et ALi60/ALi90 conçues pour les installations fixes). Il est possible d’accrocher jusqu’à quatre enceintes au sein d’assemblages verticaux ou horizontaux, et le contrôle de la directivité des fréquences médium (Midrange Directivity Control) assure une répartition uniforme du spectre de 200 Hz à 2 kHz. Les enceintes de deux voies passives sont dotées d’un moteur d’aiguës à chambre de compression de 1,4” (3,6 cm) et d’un diaphragme de 3” (7,6 cm) monté sur une pièce de mise en phase dédiée, ainsi que de deux haut-parleurs de graves de 10” en néodyme. ■