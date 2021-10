d&b D40, AMPLI ÉCONOMIQUE ET MOBILE

Quatre canaux de classe D dans un format compact, avec un circuit avancé de gestion de la tension électrique qui permet une réduction significative de la consommation d’énergie, le D40 est la version mobile du 40D, ciblé installation. Doté d’une dynamique de 116 dB, il délivre des crêtes à 180 V et peut alimenter les gammes KSL, V et Y. Les DSP intégrés sont dotés de presets, mais également entièrement configurables. Il dispose de fonctions d’économie d’énergie et d’un mode de veille automatique qui lui permet de s’intégrer dans des projets qui se préoccupent de l’environnement. Le D40 s’intègre dans l’écosystème d&b incluant les logiciels ArrayCalc, ArrayProcessing, NoizCalc et R1. ■