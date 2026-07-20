L-Acoustics et d&b se sont associées à SoundPLAN pour mettre au point la norme SDE. Véritable avancée vers une simulation fiable de la pollution sonore, SDE apporte une norme innovante et neutre pour la simulation du bruit générée par divers systèmes de sonorisation. La norme SDE propose une méthode et un format de fichier unifiés afin de garantir des simulations fiables, cohérentes et comparables dans les logiciels de simulation du bruit ambiant. Elle définit la manière d’exporter des données à partir de logiciels de conception système, tels que ArrayCalc de d&b ou Soundvision de L-Acoustics, et décrit en détail la méthodologie permettant de calculer des interactions acoustiques complexes.