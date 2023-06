d&b nomme Christian Orcin Territory Manager pour la région EMEA

d&b audiotechnik a nommé Christian Orcin au poste de Territory Manager pour la région EMEA, à compter du 1er mai 2023. Ses nouvelles responsabilités comprennent la supervision de toutes les opérations de vente, d’assistance et de marketing dans la région et le développement de nouvelles opportunités commerciales.

Christian Orcin a rejoint d&b en 2019 en tant que directeur général pour l’Espagne et le Portugal et a depuis renforcé le leadership de l’entreprise sur les marchés de la prestation/location et de l’installation fixe en Espagne, tout en prenant en charge la gestion des filiales italiennes et françaises de d&b. Christian Orcin se concentrera sur le renforcement des fondations des filiales et des marchés de distribution de la région EMEA, tout en stimulant la croissance dans l’ensemble de la région EMEA.

« d&b est une merveilleuse entreprise aux produits formidables, mais c’est l’incroyable groupe de personnes travaillant dans ses coulisses qui lui permet de se démarquer sur le terrain », déclare Christian. « La combinaison de nos technologies, de l’attention que nous portons à la qualité et de notre passion pour les choses bien faites est la clé de notre succès continu et je me réjouis de travailler avec l’équipe EMEA élargie pour soutenir pleinement nos clients et nos partenaires. »

Christian Orcin s’appuiera sur la variété de son expérience dans les domaines de l’audio, de la vidéo et de l’ingénierie électroacoustique, ses compétences comme son style de direction étant bien adaptés à son nouveau rôle.

« Christian a fait de l’excellent travail dans notre région d’Europe du Sud, en dirigeant nos équipes et en développant les affaires », a déclaré Phill Coe, vice-président des ventes mondiales de d&b audiotechnik. « Il a constamment démontré sa capacité à diriger avec succès notre activité, même dans les périodes les plus difficiles. Avec Christian à la tête de notre division EMEA, les possibilités de croissance sont illimitées. » Avant de rejoindre d&b, Christian Orcin était vice-président des ventes et du marketing produit EMEA pour Leyard Optoelectronic, et a également occupé des postes dans le domaine des médias visuels chez EARPRO et Panasonic. Christian Orcin est titulaire d’un MBA et d’un diplôme d’ingénieur en électronique industrielle. Il parle espagnol, catalan, anglais, français et italien.