Le spectacle fusionne les genres, entre humour, show XXL et live, avec 60 musiciens et 60 choristes sur scène et des invités. Pour la date à la Defense Arena, l’enjeu était de permettre aux 35 000 spectateurs d’apprécier le son du spectacle. L’équipe technique composée de Sylvain Denis, ingénieur FOH et superviseur son et Adrien Bouillon, technicien système, s’est appuyée sur un système d&b Soundscape à 180°. « Le DS100 et le système d&b ont permis d’assurer un SPL élevé dans les passages épiques (101 dB avec 160 micros ouverts simultanément) et de maintenir la voix d’Artus à 90/95 dB SPL de moyenne, y compris quand il se déplaçait dans la salle, à pied, à trottinette ou dans les airs », indique Sylvain Denis.