dB Technologies DEM30

PREMIER COUP D’ŒIL

Le moins que l’on puisse dire, c’est que ces appareils ont été soignés par leur designer. Le style est flamboyant, on se croirait devant le tableau de bord d’une voiture haut de gamme ! L’émetteur est particulièrement compact. A peine plus grand que certains smartphones XL, il ne prendra pas beaucoup de place dans votre sac. Les boutons de la face avant se font presque oublier avec les reflets de lumière.

Bien que l’écran soit de taille modeste, il est plutôt bien lisible. Sa luminosité est également bien ajustée. Le premier rotatif sur la face avant assure le niveau d’écoute du casque, le second règle le signal d’entrée audio du transmetteur. Il n’y a pas de valeurs numériques, seul un petit cran discret vous permet de savoir la position. Le vumètre audio se divise en six valeurs, la dernière étant le « peak » à surtout ne pas atteindre ! Le concepteur a fait le choix de nommer AF 1 et AF 2 ce que d’autres désignent L et R. A l’arrière, aucune surprise.

L’appareil est tellement simple d’utilisation qu’il n’est pas envisageable d’y trouver un port réseau ou autres fonctions inaccessibles à ce prix-là. Une fois de plus, nous apprécions l’entrée combo XLR et jack 6,35 mm, adaptée à l’utilisateur visé par ce produit. Le Pad de -12 dB donne le moyen de bien équilibrer le niveau d’entrée avec votre niveau de sortie de console. Le rotatif en face avant fera le reste du travail. L’antenne fournie avec le kit est une demi-onde. Sa taille correspond environ à la moitié de la longueur d’onde des fréquences qui peuvent être émises.

Le boîtier ceinture est lui aussi compact et agréable. L’écran LCD est discret mais dispose d’un bargraphe de signal audio plutôt pratique pour contrôler sur scène ce qui arrive dans l’émetteur.