dB Technologies ES 1203

PRÉSENTATION

Intégralement fabriqué en multiplis, le système ES 1203 est composé d’un sub et de deux têtes. Le sub est équipé de deux haut-parleurs de 12”, les têtes, de quatre haut-parleurs de 4”. Le caisson est par conséquent imposant : h68 x p54 x L36 cm. Sa masse avoisine les 30 kg. La manutention est facilitée par la présence de trois poignées mais risque fort de nécessiter deux personnes.

Le module d’amplification est monté classiquement à l’arrière du sub, et la zone destinée aux réglages forme un angle de 45° pour un accès aisé et une bonne visibilité des paramètres. Le sub est équipé sur le dessus d’un filetage au pas M20 pour l’utilisation d’un mât. A l’extrémité de ce mât prennent place les têtes. Elles sont identiques et s’assemblent tête-bêche grâce à un système de liaison particulièrement efficace et simple d’utilisation. La finition des différents composants de ce système ES 1203 est soignée.

EXPLOITATION

La mise en place est assez simple. Il faut visser le tube sur le sub, au sol, et positionner l’un ou les deux satellites couplés entre eux à l’autre extrémité. En réalité, le caisson de grave possède trois amplificateurs, un pour le grave et deux pour les têtes. Le DSP permet à l’utilisateur de choisir parmi trois configurations, mono, stéréo, double colonne, et deux modes de propagations, proche ou lointain. Il est possible, en sélectionnant les paramètres ad-oc, de diffuser en un point et en mono ou bien en deux points et en stéréo. Dans cette dernière configuration, chaque tête est connectée au sub via un câble Speakon. Le mode double colonne proposé par le DSP nécessite l’utilisation de deux systèmes ES 1203. Trois entrées physiques sur combo jack/XLR sont à la disposition de l’utilisateur. La première est une entrée Mic/Instrument, les deux suivantes sont aux niveaux Mic ou ligne. Une réception Bluetooth est également disponible afin de recevoir de l’audio en provenance d’une tablette ou d’un smartphone.

Au chapitre des sorties, nous avons une XLR pour l’audio et deux Speakon pour les satellites. Le DSP est très complet mais il peut demander un temps d’adaptation, et son afficheur compact n’est pas toujours propice à une exploitation rapide. La plupart des paramètres peuvent être ajustés. C’est le cas, entre autres, des gains, du type de source, du panoramique, de l’égalisation et du niveau de départ auxiliaire.

BILAN

L’ES 1203 de db Technologies est atypique. Son sub est en double 12” et les satellites sont exploitables en mode mono ou stéréo. Ils peuvent être distants l’un de l’autre et former une véritable petite façade. Même si le nombre des entrées n’est pas important, il permet malgré tout à de petits orchestres de s’affranchir de console externe. Les DJ seront eux aussi ravis de cette possibilité de diffuser en mode stéréo, et le double 12” ne pourra que les rassurer sur la quantité de basses fréquences