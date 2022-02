Cette enceinte de line array destinée aux sonorisations mobiles de petite et moyenne envergure est un modèle à trois voies comprenant deux haut-parleurs BF de 8’’ en néodyme tournés vers l’avant, deux haut-parleurs BF latéraux de 6,5’’ en néodyme, un haut-parleur MF de 6,5’’ avec pavillon et deux moteurs de compression HF à bouche de 1’’ et bobine de 2’’ montés sur guide d’onde. Les angles de couplage entre enceintes adjacentes peuvent être réglés de 0° à 14° par pas de 1°. L’enceinte est alimentée par deux canaux d’un amplificateur d&b, lequel fournit des fonctions de traitement spécifiques pour la section BF de devant et les sections BF et MF/HF latérales filtrées par crossover passif. La réponse en fréquence s’étend de 60 Hz à plus de 18 kHz. L’enceinte en polycarbonate-ABS est moulée par injection, et est protégée par une laque de finition 2K. ■