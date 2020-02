L’histoire entre Björk et d&b ne date pas d’hier. Lorsque le fabricant allemand dévoile, voici une vingtaine d’années, son modèle C4 coaxial pavillonné, c’est l’artiste islandaise qui va l’utiliser, au Royaume-Uni, pour la première fois en spectacle. Deux décennies plus tard, après les résidences avec le système Soundscape en préparation de la tournée Cornucopia, dans des environnements de travail pouvant aller du studio de 5 x 4 m à de grandes salles, tout commence réellement aux Etats-Unis.

Björk joue son spectacle au sein de The Shed, un centre d’arts de New York. Elle recourt à Soundscape pour la première fois en concert et fait découvrir au public un nouveau monde sonore. Les médias new-yorkais, que l’on connaît très acérés quant aux spectacles, relatent alors le concert comme « l’un des meilleurs en termes de son jamais montés à New York ».

Artiste multifacette, curieuse et innovante, Björk adopte alors Soundscape pour la tournée. Les dates aux EtatsUnis et au Mexique sont réalisées avec un système incluant un enveloppement du public à 360°. En vue de la soirée de Londres, les contraintes de la salle font que camions et équipes d&b ne peuvent investir l’Arena qu’à 5 heures du matin le jour même du concert, afin de fournir un système calé à 16 heures. Il a donc été décidé de réaliser une diffusion sans enveloppement, en se focalisant sur la notion de champ acoustique cohérent sur l’ensemble de la largeur de la scène. C’est cette configuration 180° que nous allons évoquer.