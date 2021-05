Membre de la gamme numérique RTS Digital Partyline, ce boîtier de ceinture dispose de fonctionnalités hybrides qui lui permettent de s’intégrer dans un mode party line ou en tant que module portable. On peut connecter jusqu’à six DBP à un switch PoE en les chaînant. Notons également l’interface utilisateur en couleur et d’un abord intuitif. ■