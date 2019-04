dBTECHNOLOGIES AU NAMM 2019

Le système VIO L208 a été présenté à Los Angeles avec ses caissons de basses VIO S118 R. Ce line array autonome, qui offre des éléments d’accrochage plus légers et rapides, possède un down-fill compatible avec les systèmes hybrides VIO L210 + VIO L208. Egalement présenté, le RS16000 est un microphone sans fil qui fonctionne sur la bande de fréquence UHF de 470 à 870 MHz, soit une bande complète de 400 MHz sans rupture, permettant aux utilisateurs de choisir parmi 16 000 fréquences (avec des pas de 25 kHz en mode manuel) pour une optimisation en fonction de chaque type de lieu et d’application. La transmission audio de 24 bits et les récepteurs fonctionnent avec la technologie True Diversity permettent des liaisons jusqu’à 100 m. ■