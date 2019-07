dBTechnologies B-HYPE MOBILE

La petite mixette qui incorpore le lecteur de clé USB et celui de carte SD est installée sur le dessus de l’enceinte dBTechnologies. Pas de doute la B-Hype est Bluetooth, le logo bien connu est sérigraphié à proximité de l’une des deux qui permettent de connecter les antennes de réception HF. Pourquoi deux antennes ? Nous sommes ici en présence d’un récepteur diversity. La portée et surtout la stabilité de la réception HF n’en seront que meilleures. La mixette, très accessible une fois l’enceinte posée sur une table, permet le mélange des quatre sources. La première entrée, sur une prise combo XLR/jack, reçoit un signal de niveau microphone ou ligne. Un interrupteur assure cette sélection ligne ou microphone.

La deuxième entrée au format mini-jack et RCA est au niveau ligne. Le volume du microphone HF se règle directement sur le module de réception. Un unique potentiomètre gère les niveaux de la liaison Bluetooth, de la carte SD et de la clé USB. Un égaliseur deux bandes ajuste le timbre et un potentiomètre master, le niveau général. La sortie « mix » est symétrique mais au format jack 6,35 mm. Ici, le Voice priority se nomme CH1/RF priority. La fonction reste identique. La musique est automatiquement coupée pour toute utilisation de l’entrée 1 ou du microphone HF. En face arrière, nous trouvons dans la partie supérieure le récepteur HF. Le support pour le rangement du microphone HF occupe la partie centrale. Si le microphone est équipé de batterie, ce support assure la charge des modèles de type lithium-ion.

Equipé de piles non rechargeables, le micro devra de préférence être rangé dans la pochette latérale de la housse de protection de l’enceinte. Un puits pour pied et les deux roulettes occupent la face inférieure. La finition de ce produit dBTechnologies est d’un bon niveau. La coque et le trolley paraissent solides, le microphone HF est métallique et de très belle facture. La grille intégrale en face avant contribue à la réussite esthétique de l’enceinte. Seul petit bémol, lié à l’étroitesse de l’enceinte, la stabilité en mode roulage. L’utilisation du trolley impose de respecter les limitations de vitesse.