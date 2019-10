dBTECHNOLOGIES PRÉSENTE VIO X205

Le VIO X205 de dBTechnologies est une enceinte compacte active deux voies bi-amplifiée. Contrôlable à distance via Aurora Net (Windows et Mac), elle convient aux front fill ou aux installations fixes et est disponible en deux versions : avec dispersion de 60 x 60° ou 100 x 100°. Equipée de deux hautparleurs néodyme 5” (bobine 1,25”) et d’un moteur de compression néodyme 1”, elle est dotée de préréglages intégrés permettant d’adapter les filtres passe-haut à l’application choisie et d’un réglage d’atténuation. Le port USB permet la mise à jour du progiciel. Elle dispose de points d’accroche dessus et en dessous, et l’embase de montage sur pied prévoit deux positions d’inclinaison. Une housse de protection est également disponible en option. ■