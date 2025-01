Cette plateforme d’amplification alimentée en courant continu permet d’incorporer un système audio de champ proche des montagnes russes, manèges et autres attractions, afin de libérer les créateurs des contraintes imposées par les solutions audios traditionnelles à source ponctuelle. Disponible en versions huit et seize canaux, DC Rider associe un design ultra-compact et une légèreté (1,5 kg) aux fonctionnalités avancées des autres plateformes d’amplification Powersoft, notamment le DSP intégré, la compatibilité AES67 et les capacités avancées de partage de l’énergie qui lui permettent de piloter des caissons de basses, des haut-parleurs et même des transducteurs haptiques (tels que le Mover de Powersoft).