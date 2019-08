DE BEAUX PANNEAUX ACOUSTIQUES

Discrets et esthétiques, les panneaux PYT Audio, d’une épaisseur allant de 9 à 17 mm, selon la version, et revêtus de suédine disponible en 45 coloris différents, sauront se fondre dans votre environnement. Leur finesse n’altère pas leur efficacité grâce à la technologie de type multicouche multidensité, qui leur confère des propriétés absorbantes sur les vibrations solidiennes comme les ondes aériennes. De faible poids et comprenant un système de fixation sans vis, ils sont de facture française et faits à la main. Sans avoir recours à la prise de mesure, les préconisations sont faites sur photos et sur plan en fonction des objectifs, de la salle et du budget. ■

Plus d’informations sur : www.PYTaudio.com