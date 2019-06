DE LA LUMIÈRE AU WEATHER FESTIVAL

La création d’un environnement immersif dans un festival de musique commence par la scène. Vincent Rautureau et ses associés ont illuminé la scène en créant un univers dynamique pour représenter la diversité des artistes électro internationaux, comme Daniel Avery, OKO DJ et Ciel. Cherchant à engager la foule du Weather Festival sur plusieurs niveaux, ils ont transformé une grande partie des salles de la Seine musicale en un panorama vibrant à l’aide de 140 barres de LEDs Chauvet Professional Epix Strip IP fournis par Alive Events Angers. Des images vidéo et des motifs que Giglam a personnalisé ont également été projetés à travers le pixel mapping sur les luminaires à LED RVB grâce à la console ChamSys Magic MQ500. ■