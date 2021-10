DE LA NEIGE CHEZ ELATION

La production de neige à grand volume est la spécialité de la gamme Magmatic Elation. Compact et léger (15,2 kg), le modèle Crisp se manie à la main et peut se déplacer facilement. Il produit une neige sèche qui imite l’apparence et la consistance de la vraie neige. Le Crisp Max est doté d’un réservoir de 20 litres, se déplace sur ses propres roues et dispose d’un tuyau de 10 m qui peut se monter sur un trépied. Le tuyau peut être prolongé jusqu’à 50 m. Un moteur panoramique optionnel permet d’étendre la zone de couverture sur un angle de 120°. La qualité de la neige est la même qu’avec le Crisp. Les appareils sont isolés acoustiquement et se commandent sur leur écran tactile ou par DMX et RDM. ■