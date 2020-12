DE L’AUDIO SUR MESURE

Situé dans les Hautes-Alpes, à Saint-Etienne-le-Laus, le sanctuaire Notre-Dame du Laus accueille chaque année plus de 170 000 visiteurs. Le système de sonorisation global du lieu a été repensé par l’intégrateur L’Alouette Audio avec un cahier des charges axé vers la simplification des opérations. Celui-ci a été permis par la programmation d’un système de gestion audio Soundweb composé de trois processeurs numériques Blu-100 et commandé par des interfaces construites sur mesure, avec en option une interface Blu-Dan qui offre la compatibilité Dante pour faciliter les retransmissions TV. La captation est assurée par des microphones col de cygne AKG de la série GN et des systèmes sans fil WMS470. La diffusion extérieure met en œuvre les enceintes All Weather Compact de JBL, avec quatre AWC159 et trois AWC82. ■