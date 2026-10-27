Oleksii V., 54 ans, est ingénieur électricien et régisseur son. Originaire d’Ukraine, il a travaillé en Crimée puis dans les théâtres de Marioupol. En 2022, après la destruction de son logement, de son studio et de son matériel, il arrive en France. Accueilli par la Croix-Rouge, il suit gratuitement au GRIM une formation de technicien polyvalent du spectacle vivant et de l’événementiel. Aujourd’hui régisseur son bénévole dans une association culturelle, il recherche un emploi dans le secteur du son. Pour toute proposition, son contact est disponible auprès du GRIM Édif, dont les coordonnées figurent dans nos pages « Points relais ».