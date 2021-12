De nouvelles formations à distance au sein de Pôle Emploi

Afin de favoriser l’emploi dans les secteurs qui recrutent, Pôle emploi propose 150 nouvelles formations à distance, gratuites et rémunérées.

Accessibles aux demandeurs d’emploi indemnisés, les formations proposées permettent de se former aux métiers du numérique, de la vente et du marketing, du bâtiment, des métiers de bouche, de l’éducation et du soin, du commerce, de la comptabilité, des langues et de la création d’entreprise. Le demandeur d’emploi sera accompagné par un coach ou un responsable pédagogique, les contenus abordés et les diplômes obtenus ayant la même valeur que ceux délivrés par une formation en centre.

L’offre de formations est accessible sur la page « Trouver ma formation » sur pole-emploi.fr, sur l’application mobile Pôle emploi, rubrique « Ma formation », et sur « La bonne formation » sur l’emploi store. Pour s’inscrire, il suffit de contacter l’organisme via le lien mentionné dans la présentation de la formation. Le formateur prendra contact avec vous pour établir votre parcours pédagogique personnalisé. ■