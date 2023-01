Dear Reality Exoverb

Ce plug-in de réverb’ confère aux productions stéréo une perception inédite de profondeur et de largeur en trois dimensions. Pour ajouter au mix la réverbération la plus naturelle possible, le plug-in propose 50 scènes acoustiques réalistes, grâce au moteur de réverb’ propriétaire Exoverb et ses multiples réponses impulsionnelles spatiales synthétisées. Intégrant les fondamentaux de l’écoute spatiale, Exoverb facilite le contrôle de la perception spatiale des distances, permettant d’épurer le mix stéréo et de libérer de l’espace pour d’autres instruments. Exoverb inclut trois égaliseurs (EQ) séparés pour former les premières réflexions, le signal de décroissance et le signal sommé. ■