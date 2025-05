La déclaration de revenus, impérative pour tous les travailleurs indépendants, s’effectue obligatoirement de façon dématérialisée sur impots.gouv.fr, par une seule déclaration sociale et fiscale.

À défaut s’il ne vous est pas possible d’effectuer votre déclaration en ligne, vous devrez effectuer une déclaration de revenus à la fois à l’administration fiscale (déclaration 2042 papier) et une déclaration sociale spécifique auprès de l’Urssaf.

Un outil d’aide à la déclaration de revenus des indépendants permet de connaître, à partir de vos revenus fiscaux, le montant des cotisations et contributions sociales déductibles fiscalement. Ces revenus sont à reporter à votre liasse fiscale professionnelle, et à votre déclaration fiscale et sociale 2042 pour le calcul de la CSG-CRDS. Une fois votre déclaration de revenus effectuée, les éléments nécessaires au calcul de vos cotisations et contributions sociales sont transmis automatiquement par l’administration à votre Urssaf.

En cas d’erreur, il est possible d’avril à juin de l’année N, de réaliser en ligne une ou plusieurs déclarations rectificatives et correctives de début août à début décembre. Les modifications et corrections seront transmises automatiquement à votre Urssaf.