DÉCOUPES IP65 SHOWTEC PERFORMER PROFILE IP

Showtec lance deux découpes IP65. Le Performer Profile IP Q4, idéal pour des applications en extérieur tels que les parcs d’attractions, les festivals de plein air ou les théâtres. Avec un indice IP65 associé à une rangée de LEDs RVBB de 250 W, le Performer dispose d’un angle de faisceau variable de 15 à 30°, qui peut être réglé via le zoom électronique et le système de mise au point. Il dispose également d’une gradation 16 bits allant de 0 à 100 %. Le Performer Profile IP3200K, quant à lui, intègre des obturateurs de cadrage contrôlables manuellement. Il est possible de gérer l’unité manuellement, via RDM ou par le biais du protocole DMX512. Un support de gobo rotatif est aussi inclus. ■