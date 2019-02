DÉCOUVREZ LE BELLA 22 PAR GLENSOUND

Cette unité de monitoring de matrice de sommation a été conçue pour les applications extérieures et les applications audio professionnelles fixes. Le Bella 22 est idéal pour la mise en place d’un monitoring simple et économique de diverses sources audio sur réseau et adapté à la surveillance de plusieurs flux de type intercom et programme. Les deux haut-parleurs situés sur la face avant sont pilotés par un DSP permettant de compenser leur petite taille. Pour un résultat avec des voix claires et nettes et une reproduction très intelligible des sources audio à large bande. De plus, ces HP ont un niveau de sortie suffisant pour la plupart des environnements et sont alimentés par un amplificateur de classe D. ■