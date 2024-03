Découvrez X-Wall Mobile de QSTECH

X-Wall Mobile de QSTECH est un écran motorisé, pliable et polyvalent. Distribué par AMF, l’écran intègre la technologie LED GOB, qui protège les modules LED des agressions extérieures tout en préservant l’uniformité des couleurs. L’accès se fait par l’avant, sans nécessité de réserver un espace à l’arrière. Il se déploie et se replie facilement et dispose de roulettes intégrées, il combine 31 mm d’épaisseur et possède un cadre ultra fin de 3 mm. La télécommande permet d’ajuster la hauteur, l’angle de vision est large (170°), et la distance de visionnement va de 2 à 30 m. La prise en charge du mirroring sans fil facilite la collaboration et l’affichage multi-écran. Livré dans un flight case.