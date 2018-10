DÉDUCTION DES FRAIS DE CARBURANT DES VÉHICULES PROFESSIONNELS

Les entrepreneurs individuels soumis au régime simplifié d’imposition peuvent aussi déduire de leur résultat fiscal les frais de carburant liés à leurs déplacements professionnels. Tous les types de véhicules sont concernés, automobiles ou deux-roues, dès lors qu’ils sont à usage mixte (professionnel et personnel), les véhicules affectés à un usage strictement professionnel en étant exclus car ils bénéficient d’autres dispositifs de déduction fiscale. Chaque année, l’administration fiscale établit un barème de frais déductibles, applicables en fonction du type de véhicule, mais aussi en fonction de leur puissance fiscale ou de leur cylindrée. Ainsi, le barème 2017 des frais de carburant par km pour les véhicules de tourisme est établi de 3 à 12 CV et plus, pour la prise en charge des frais de tout type de carburant. Pour les véhicules deux-roues motorisés, les cylindrées concernées vont de moins de 50 CC à plus de 5 CV. Pour calculer la déduction, il vous faudra multiplier le nombre de km parcourus dans l‘année par le montant forfaitaire spécifié au barème pour le type de votre véhicule (essence diesel) et sa cylindrée. ■