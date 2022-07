DeEss, plug-in SSL de contrôle de sibilance

Ce plug-in s’ajoute au SSL Complete Bundle, disponible par abonnement. DeEss propose des outils de correction couramment utilisés pour éliminer les sibilances excessives et les accumulations de fréquences moyennes et hautes dures, y compris les « ess » et « shh », dans les prises vocales. DeEss utilise un algorithme de seuil relatif. Cela permet de modifier le niveau d’entrée d’un signal sans effet destructeur sur la réponse du dé-esser, quel que soit le volume du signal. Le plug-in propose des préréglages soigneusement conçus pour différents types de voix (ténor, alto, soprano) ainsi que le traitement des instruments, ce qui permet aux utilisateurs de trouver plus facilement le bon réglage pour une application donnée. ■