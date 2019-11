DÉFERLEMENT TECHNIQUE !

A Argelès-sur-Mer, le festival Les Déferlantes Sud de France offre quatre jours de programmation artistique mêlant de nombreux styles musicaux et des artistes internationaux comme régionaux. C’est Kéroscène qui a géré les prestations techniques sur l’ensemble du site, dont la mise en lumière du parc du château, la zone VIP et la scène Village, qui accueille de nombreux artistes régionaux. « Parmi les nouveautés de cette année, le système VTX-A8 de JBL a marqué les esprits et, pour la lumière, les Aqua de PR Lighting, grâce auxquelles il était impossible de ne pas voir Les Déferlantes à des kilomètres à la ronde », précise Philippe Malis, associé et chargé d’affaires chez Kéroscène. ■