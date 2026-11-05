BS Technology à la parade

En 2026, BS Technology n’a pas lésiné pour le défilé du 14 Juillet : cinq consoles Yamaha PM5, 160 canaux HF Shure Axient Digital, diffusion « tout Fohhn », réseau redondant surdimensionné, alimentation sur batteries géantes, « bulle sonore » recalée temporellement pour la tribune présidentielle…

Sonoriser le défilé militaire du 14 Juillet sur les Champs-Élysées est une opération très complexe. Par l’étendue, d’abord : 2,5 km séparent l’Arc de Triomphe de la place de la Concorde, où se trouvent à la fois la tribune présidentielle et le PC technique. Tout est joué en direct : certaines formations musicales sont fixes, d’autres défilent, et les enchaînements doivent s’effectuer sans heurt.

Il faut sonoriser simultanément les Champs-Élysées pour que les troupes puissent marcher en rythme et pour le confort du public, l’Arc de Triomphe pour le commandement et le public, et bien sûr la grande tribune présidentielle et les tribunes publiques de la place de la Concorde. Sans oublier un mixage stéréo pour la télévision….

Une des batteries géantes alimentant le PC technique. Elle est « secourue/chargée » par le secteur.

Ce qui nécessite cinq consoles numériques, 160 micros HF, 130 micros filaires, 16 canaux d’in-ear monitoring sur une centaine de récepteurs, des dizaines d’enceintes acoustiques sur le parcours et dans les tribunes, un réseau informatique haut de gamme et 20 km de fibre optique. Le tout alimenté par des batteries géantes de 150 et 250 kWh, en charge sur le réseau électrique, qui permettraient en cas de coupure une autonomie de 10 à 15 heures. Plus écologique que les deux gros groupes électrogènes qui tournaient en permanence sur les précédentes éditions…