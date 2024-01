En octobre, Stella McCartney présentait sa collection printemps-été 2024 en plein air, au marché de Breteuil à Paris. Pour l’occasion, Novelty a installé 14 PRX One de JBL le long de l’allée bordée de 21 stands. Les enceintes étaient espacées régulièrement, complétées d’une PRX One supplémentaire pour l’entrée des mannequins et de huit subwoofers VTX B18.