D4RX

Le D4RX est un récepteur numérique quatre canaux destiné aux applications audio professionnelles. Chaque canal intègre deux circuits de réception indépendants selon le principe True Diversity, afin de limiter les risques de perte de liaison HF. Sa couverture UHF s’étend de 550 à 960 MHz. Son format Slot-In permet son intégration dans les équipements professionnels compatibles.

TC-2

Le TC-2 est un boîtier Timecode intégrant une fonction de synchronisation sans fil entre plusieurs unités. Son Timecode Bluetooth permet de maintenir la synchronisation en temps réel entre les TC-2. Il prend en charge le 120 ips selon la norme SMPTE ST 12-3, ainsi que les connexions Timecode USB-C, MIDI et LANC sans fil. Son antenne RP-SMA offre une portée annoncée de 70 m.

L’appareil dispose d’un écran couleur AMOLED et peut être piloté à distance via l’application Sidus Audio. Il reste compatible avec les câbles et accessoires du TC-1.

PR-4

Le PR-4 est un enregistreur de terrain doté de quatre entrées et permettant l’enregistrement de six pistes en 32 bits flottants. Il intègre des préamplis ReGain, une architecture de préamplification développée par Deity, offrant jusqu’à 60 dB de gain, ainsi que deux entrées XLR/jack, une entrée stéréo 3,5 mm, des interfaces AES3/AES42 et des fonctions Timecode filaire et sans fil. Les enregistrements peuvent être sauvegardés simultanément sur le SSD interne de 64 Go et sur une carte SD d’une capacité maximale de 2 To.

L’appareil dispose également d’un écran AMOLED (technologie d’affichage OLED à matrice active), d’une autonomie annoncée d’environ 9,5 h et d’un contrôle à distance via l’application Sidus Audio. Le PR-4 est destiné notamment au tournage, au reportage et à la production vidéo.