Delphine Hannotin rejoint Nexo

Nexo annonce l’arrivée de Delphine Hannotin en qualité de engineering support manager à compter du 1er mai 2022. Delphine Hannotin sera particulièrement sollicitée pour accompagner les utilisateurs des solutions de son immersif AFC du groupe, de la conception des projets jusqu’au calage des systèmes. Formatrice pendant 20 ans à l’INA, elle mettra également en œuvre sa passion et son savoir-faire avec le programme de formation Audioversity et au travers des partenariats pédagogiques mis en œuvre par Nexo et par sa maison mère Yamaha Corporation avec les universités les plus dynamiques en matière de cursus audio professionnel. ■