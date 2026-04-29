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Delta Live par Novelty

29 Avr 2026 | News Divers

18 SONOMAG NEWS NOVELTY DELTA LIVE UK Jacques de La GuillonniEre David Hanson

Le Groupe Novelty a annoncé l’acquisition de Delta Live, une société britannique spécialisée dans l’audio, la production et la prestation technique pour l’événementiel.
Fondée en 1988 et affiliée au L-Acoustics Group depuis 2019, Delta Live continuera d’opérer sous le nom « Delta Live by Novelty », en conservant son équipe dirigeante et ses relations clients. Cette opération vise à renforcer la présence du groupe sur le marché britannique et à élargir les capacités techniques proposées par Delta Live, notamment dans les domaines de l’audio, de l’éclairage, de la vidéo, du rigging et de la distribution électrique.

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