Le Groupe Novelty a annoncé l’acquisition de Delta Live, une société britannique spécialisée dans l’audio, la production et la prestation technique pour l’événementiel.
Fondée en 1988 et affiliée au L-Acoustics Group depuis 2019, Delta Live continuera d’opérer sous le nom « Delta Live by Novelty », en conservant son équipe dirigeante et ses relations clients. Cette opération vise à renforcer la présence du groupe sur le marché britannique et à élargir les capacités techniques proposées par Delta Live, notamment dans les domaines de l’audio, de l’éclairage, de la vidéo, du rigging et de la distribution électrique.
Delta Live par Novelty
Le Groupe Novelty a annoncé l’acquisition de Delta Live, une société britannique spécialisée dans l’audio, la production et la prestation technique pour l’événementiel.
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