DELTAPIX 29B ET 48T

Respectivement de pitch 2,9 et 4,8 mm, ces écrans vidéo dotés de LEDs black body sont destinés à l’événementiel et aux studios de tournage. Leur fréquence de rafraîchissement de 3 840 Hz évite tout scintillement en captation. Le modèle 48T est aussi exploitable en extérieur, y compris comme plancher vidéo. Son ergonomie et sa robustesse sont étudiées pour la tournée et l’événementiel. Le montage peut prévoir des angles de 10° entre deux panneaux contigus, donnant une incurvation concave. Les écrans montés s’accrochent ou se pendent grâce aux accessoires disponibles. Cerise sur le gâteau, la redondance de la distribution d’alimentation est possible. ■