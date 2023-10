Demande d’exonération Acre

L’Aide aux Créateurs et Repreneurs d’Entreprise est un dispositif destiné à soutenir les autoentrepreneurs dans leur première année d’activité : l’entrepreneur peut bénéficier d’une exonération partielle de ses charges sociales, en effectuant la demande dès la création de son entreprise.

L’Urssaf propose un nouveau formulaire de demande d’exonération plus ergonomique, plus clair et plus accessible. D’ores et déjà disponible sur le site, ce formulaire peut être complété en ligne ou téléchargé afin d’être envoyé directement à l’Urssaf juste après la création de son auto-entreprise sur le site de l’INPI.

Des instructions détaillées sont fournies pour accompagner les utilisateurs dans ce processus dans la fiche pratique « Demander l’Acre – Autoentrepreneur.urssaf.fr ».