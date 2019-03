DÉMISSION ET DROIT AUX ALLOCATIONS CHÔMAGE

En principe, la démission, qui constitue la rupture volontaire du contrat de travail à l’initiative du salarié, n’ouvre pas de droits à indemnisation et à perception d’allocations de chômage.

Mais à tout principe, il y a exceptions : ce sera le cas si la démission est considérée comme justifiée :

• pour des raisons personnelles : si le salarié souhaite suivre son conjoint qui déménage pour des raisons professionnelles (mutation, changement d’employeur…), si le mariage ou le Pacs du salarié entraîne un changement de résidence ou encore si l’enfant handicapé du salarié est admis dans une structure d’accueil éloignée de son lieu de travail ;

• pour des raisons professionnelles : si le salarié est âgé de moins de 18 ans et qu’il rompt son contrat de travail pour suivre ses parents, si le salarié majeur est sous sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle et qu’il doit suivre le parent sous la responsabilité duquel il a été placé, si le salarié a exercé un emploi durant moins de trois mois à la suite de la perte d’un précédent emploi sans avoir été inscrit à Pôle emploi entre les deux contrats et, enfin, si après avoir démissionné d’un emploi le nouvel employeur du salarié met fin à la période d’essai ou rompt le contrat dans les trois premiers mois. ■