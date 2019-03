DEMO-ROOM ROBE SPACIEUSE ET CONVIVIALE

L’espace démo flambant neuf de Robe Lighting France offre tout le confort nécessaire pour un rendu lumière et des démonstrations optimisées. On y retrouvera le MegaPointe, le BMFL, le LEDBeam, mais aussi les dernières nouveautés telles que le T1, le tout projeté sur un grand mur blanc mat (sans pigment) de 25 m2. Robe l’a modernisé en l’équipant notamment d’un vidéoprojecteur, d’un pont en aluminium et d’un mur texturé pour mettre en valeur la gamme architecturale du groupe, Anolis. C’est Vincent Bouquet, chef Produits, qui se fera un plaisir de vous rencontrer dans ce nouvel espace de vie.

Vincent Bouquet : 06 29 10 83 77 vincent.bouquet@robelighting.fr ■