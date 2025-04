MiD, distributeur de Montarbo, propose des démonstrations des systèmes Nettuno 10 et 20 sur site. Le Nettuno 10 est un système compact pour les DJs, événements mobiles et petits concerts, tandis que le Nettuno 20 est plus robuste, adapté aux scènes plus grandes et aux installations fixes. Les deux modèles sont modulables et s’intègrent dans différentes configurations.