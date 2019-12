Denis Berranger, nouvelle recrue chez ESL

ESL est heureux d’accueillir Denis BERRANGER en qualité de technico-commercial itinérant sur le secteur Paris Île-de-France

Âgé de 44 ans, Denis BERRANGER a débuté il y a un peu plus de 23 ans, d’abord dans le domaine de l’audio professionnel avant d’étendre son expérience à l’univers de la lumière évènementielle. Véritable passionné de produits, de nouvelles technologies et toujours prêt à relever de nouveaux challenges, Denis a décidé de rejoindre l’agence d’ESL Paris et de promouvoir l’ensemble de nos solutions en France.

« ESL fut mon premier fournisseur à mes débuts, nous explique Denis. Faire découvrir aujourd’hui le catalogue d’ESL et ses fabuleuses marques auprès des clients professionnels de la région parisienne est une suite logique. Je suis ravi de représenter cette belle société où l’humain et l’esprit d’équipe font partie des fondamentaux. »

denis@esl-france.com – 06 99 60 68 27 ■