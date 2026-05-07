Des petites idées qui changent tout

Des idées naissent tous les jours, mais seule une minorité trouve sa place dans un secteur aussi exigeant que le nôtre. Certaines arrivent trop tôt, d’autres trop tard. D’autres nous semblent tellement évidentes que l’on se dit « comment n’y ai-je pas pensé moi-même ? ». Certaines, au contraire, sont si complexes qu’elles en deviennent fascinantes.

Dans cet épisode, nous allons nous intéresser à une série de « petites » idées qui pourraient bien avoir un grand avenir. Loin des annonces spectaculaires et des technologies très médiatisées, certaines innovations naissent parfois de solutions simples, pensées pour répondre à des besoins très concrets du terrain. Qu’il s’agisse d’améliorer le confort des artistes, de faciliter le travail des techniciens ou d’optimiser l’expérience du public, ces trouvailles discrètes ont souvent le potentiel d’influencer durablement nos pratiques. Elles pourraient, directement ou indirectement, façonner le futur de nos métiers.

L’éclairage autonome piloté par IA : vers une automatisation du design lumière ?

L’éclairage scénique connaît aujourd’hui de grandes évolutions avec notamment l’arrivée de systèmes capables de générer des ambiances lumineuses en temps réel, sans intervention humaine directe. Ces solutions saupoudrées d’intelligence artificielle ouvrent-elles la voie à une automatisation partielle, voire totale, du light design ? Elles posent en tous-cas de nombreuses questions quant à l’avenir de celui-ci.

Exemple de configuration avec le boîtier Maestro.

Historiquement, la création lumière repose sur une minutieuse et chronophage programmation de chacun des éléments, réalisée via une console et un logiciel spécialisé. Chaque projecteur est ensuite contrôlé, avec parfois des séquences préenregistrées, via des protocoles tels que le DMX ou l’Art-Net. L’innovation que nous abordons dans ce chapitre remplace partiellement ou totalement cette logique par des systèmes capables de réagir en temps réel à des informations audio, visuelles ou contextuelles.