DES AIDES SUPPLÉMENTAIRES POUR LES SECTEURS CULTURELS

Ces nouvelles aides, à hauteur de 148 M€, ont été débloquées lors de la réouverture des lieux de culture, pour le cinéma et le spectacle vivant. Elles s’ajoutent aux autres soutiens, comme le fonds de solidarité, la prise en charge de l’activité partielle, les exonérations de cotisations sociales ou le prêt garanti par l’État. Ce sont ainsi 38 M€ supplémentaires qui seront alloués pour abonder le fonds de compensation billetterie du Centre national de la musique (CNM), 15 M€ au secteur du théâtre privé et 15 M€ également au secteur du spectacle subventionné en région. Par ailleurs, des aides d’urgence, à hauteur de 97 M€, seront allouées en faveur de la création et de l’emploi artistique et culturel, dont 30 M€ pour le « fonds festivals », 22 M€ aux auteurs, 20 M€ aux équipes artistiques en région, 15 M€ pour les captations de spectacles et 10 M€ pour le fonds d’urgence spécifique de solidarité pour les artistes et techniciens du spectacle. ■