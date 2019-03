DES ANTARI M1 POUR ANDRÉ RIEU

André Rieu accompagné de son Johann Strauss Orchestra mettent sans cesse au point des idées pour agrémenter le spectacle. Parmi les dernières trouvailles, Frank Steijns, joueur de carillon, et Marcel Falize, xylophoniste, se sont mesurés, pour voir qui jouait le plus vite, avec des Antari M1 simulant l’embrasement de leurs instruments. Richard Bovee, responsable de production d’André Rieu, et son équipe technique ont pris soin de bien dissimuler les unités, en les intégrant aux instruments et les ont contrôlées avec des télécommandes dédiées. De petite taille et intégrant une batterie 12 V avec télécommande, cette machine était l’effet spécial idéal pour cette mise en scène. ■