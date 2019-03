DES AURORES BORÉALES À LYON

Le concepteur lumière David Udovtsch a revisité le phénomène des aurores boréales pour la Fête des lumières de Lyon. L’installation contemplative, baptisée « You and the Night »,

faisait apparaître la fontaine des Jacobins vêtue d’un ciel étoilé. Une coloration progressive de la fontaine l’a transformée en phare avant de matérialiser l’aurore boréale en irradiant l’édifice de nuances vertes, bleues et mauves. La prestation technique a été assurée par Adequa’Son, qui fournissait les produits en accord avec le cahier des charges. Huit groupes de projecteurs Starway, totalisant 12 ToneKolor HD, 12 ArchiKolor 150FC et 12 ParKolor HD, ont ainsi été installés sur une cerce fixée en périphérie du bassin extérieur. ■