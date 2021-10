DES BEAMS AU CAMPING

Le camping Domaine du Collet (Loire-Atlantique), a fait appel à Make It Event, qui a transformé une grange de 400 m2pour l’espace dédié aux spectacles. Le kit, composé de boules à facettes et de six Starway Servo Beam 5R, a créé une ambiance club. Un boîtier DMX E-Board 1024 MKIII contrôlable en Wi-Fi permet la gestion de programmes d’éclairage en fonction des animations. ■